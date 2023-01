Um homem, de 51 anos, é procurado pela polícia de Montes Claros, suspeito de tentar matar a ex-companheira, de 44 anos, na noite deste sábado (31) no bairro Santo Reis. Ele fingiu ser entregador, atirou no rosto da vítima e contra o atual namorado dela.

De acordo com a Polícia Militar, além de ser atingida por dois tiros no rosto, a mulher foi baleada também no braço. Ela foi encaminhada para o hospital e não corre risco de morte.

Apesar dos ferimentos, a vítima estava consciente e contou aos militares que terminou o relacionamento há dois anos com o suspeito e desde então vem sendo perseguida e ameaçada.

O crime foi no bairro Santos Reis. O namorado da vítima disse que o casal estava em casa quando uma pessoa chamou na porta dizendo que iria entregar uma encomenda de salgados.

Ao perceber de quem se tratava, ele empurrou o suspeito e se abrigou em outro local. Disse ainda que o homem chegou a atirar na direção dele, mas nenhum disparo o acertou.

A polícia chegou a fazer diligências na cidade do suspeito, em Mirabela, mas ele não foi localizado.

Fonte: G1