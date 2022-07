Um homem de 39 anos morreu na noite de sexta-feira (29) após ser atingido por um carro depois uma discussão no bairro Tijuco Preto, em Brazópolis (MG).

Segundo a Polícia Militar, o motivo da briga teria sido uma dívida que o suspeito tinha com a vítima.

A PM informou que foi acionada para conter uma briga entre a vítima e o suspeito, ambos de 39 anos, na avenida Sete de Setembro. Testemunhas informaram aos militares que após a briga, o indivíduo teria pegado o carro da vítima que estava estacionado próximo à casa dele, dado um “cavalo de pau” e jogado o veículo em cima dela. O carro atingiu a vítima e também um muro, cujos escombros caíram sobre o homem.

Quando chegaram ao local, encontraram um carro batido em um muro em cima da calçada e a vítima caída ao lado do veículo com diversos escombros sobre o corpo. A médica do hospital São Caetano foi acionada e constatou que a vítima estava sem sinais vitais.

Ainda de acordo com a PM, as testemunhas informaram que o motivo da briga seria uma dívida. O suspeito devia uma quantia em dinheiro para a vítima e não queria pagar, por isso o homem foi até a casa dele pra cobrá-lo.

A PM informou que fez rastreamento pelo suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. O local foi isolado e a perícia foi acionada.

Fonte: G1