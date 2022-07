Um acidente foi registrado na MG-050, nesse sábado (30), entre um um automóvel VW / Voyage e uma carreta.

O Voyage emplacado em Passos, conduzido por um homem de 41 anos, seguia de Pimenta para Córrego Fundo quando na altura do KM 240, ainda no município de Pimenta, ao aproximar do trevo de acesso à MG 170, foi surpreendido pela carreta boiadeira, emplacada em Fernandópolis.

A carreta conduzida por um homem de 34 anos, encontrava-se parado no referido trevo, cruzou a pista na frente do carro, não sendo possível evitar a colisão lateral.

Devido ao impacto a esposa do condutor do carro de 41 anos, sofreu ferimentos graves foi encaminhada para o hospital de Pimenta e posteriormente transferira para Piumhi.

O filho do casal de 2 anos que estava na cadeirinha, e os dois condutores, não se feriram.