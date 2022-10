Uma perseguição terminou com a morte de duas pessoas na MG-252, próximo a Araújos, nesta sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos, que estavam em um carro, atiraram contra a viatura e se envolveram em um acidente.

Dois suspeitos, de 18 e 24 anos, morreram na hora. O terceiro ocupante do carro, de 22 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Serrana. O estado de saúde dele não foi informado.

Acidente

Os policiais receberam denúncia de que um carro tinha sido roubado quando se depararam com o veículo em alta velocidade e ouviram barulhos de tiros.

Ainda segundo a PM, o motorista desobedeceu a ordem de parada, continuou a fuga e os ocupante seguiram atirando contra os militares. Próximo à ponte da Aguada, o motorista perdeu o controle do carro, saiu da pista, bateu em um poste de eletricidade e o carro capotou.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgente (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram ao local do acidente e confirmaram a morte dos dois suspeitos de 18 e 24 anos. O rapaz de 22 anos foi socorrido e encaminhado para a UPA de Nova Serrana.

Segundo a polícia, com o terceiro ocupante, que foi levado para o hospital, foi encontrado um revólver calibre 38 com seis cartuchos, quatro deles deflagrados. A perícia da Polícia Civil foi chamada e os corpos foram liberados para o serviço funerário. O veículo foi removido ao pátio credenciado.

Fonte: G1