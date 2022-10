Um motorista, que não teve a idade divulgada, morreu depois que carro que ele dirigia bater de frente com um caminhão na BR-262, em Moema, na madrugada desse sábado (29). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motorista do caminhão abandonou o veículo e fugiu do local.

De acordo com a PRF, o motorista do carro seguia pela rodovia na direção Moema a Bom Despacho, e no Km 491 invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o caminhão. Ele não resistiu e morreu no local.

Atenderam a ocorrência equipes da Concessionária Triunfo Concebra, Corpo de Bombeiros, Perícia Técnica da Polícia Civil e uma funerária, que ficou responsável pela remoção do corpo.

O trânsito ficou no sistema ‘pare e siga’ durante três horas e foi liberado ainda na madrugada.

