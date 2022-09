Um homem de 49 anos morreu após bater o carro que dirigia em um poste, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas (MG).

De acordo com a Polícia Militar, ele não era habilitado e chegou a ser socorrido com vida.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, o motorista dirigia nesta sexta-feira (2) pelo bairro quando bateu na calçada e perdeu o controle de direção. O carro só parou ao bater no poste, na avenida Alcoa.

Com o impacto, segundo o BO, o poste quebrou e a frente do veículo ficou detonada. De acordo com a polícia, o motorista, identificado como Rogério Rodrigues Legutke, não possuía permissão para dirigir. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu.

Fonte: G1