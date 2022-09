O portal Últimas Notícias foi premiado em duas categorias do prêmio Foguete Digital. A premiação ocorreu na noite dessa sexta-feira (2), na casa de festas La Griffe.

O UN foi o escolhido como o Melhor Portal de Notícias de Formiga, com 67% dos votos (3.301 votos) e o Melhor Jornal Digital, com 46% (1.515 votos).

Parte da equipe do portal marcou presença no evento para receber a premiação, que foi idealizada pela profissional de marketing, Jéssica Fernandes, e contou com a presença VIP da influenciadora e ex-BBB, Ivy Moraes – que fez a entrega dos troféus.

Os agraciados, sendo os melhores profissionais, empresas e figuras públicas de Formiga, foram escolhidos por meio de voto popular pelo Instagram.