Ainda em busca de se consolidar entre os primeiros colocados do Brasileirão para garantir vaga direta na Libertadores 2023, o Atlético aposta no bom desempenho como visitante para conquistar os três pontos. O adversário da vez é o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, domingo (4), às 18h, pela 25ª rodada.

Sem vencer há dois jogos, a última vitória do Galo – e única sob o comando do técnico Cuca – foi longe de Belo Horizonte. Contra o Coritiba, dia 14 de agosto, o Atlético conseguiu um gol no finalzinho da partida e saiu aliviado do Couto Pereira com uma vitória por 1 a 0 após a eliminação para o Palmeiras na Libertadores.

Em 12 partidas, o Galo somou 18 pontos no Campeonato Brasileiro jogando longe dos seus domínios. Foram quatro vitórias, seis empates e duas derrotas. O desempenho coloca a equipe como a terceira melhor mandante da competição nacional. O Atlético venceu fora de casa nesta edição o Athletico-PR, o Juventude, o Botafogo e, por último, o Coritiba.

Para o confronto no Antônio Accioly, Cuca terá baixas e reforços. Os zagueiros Igor Rabello (lesão) e Junior Alonso (suspensão), os volantes Otávio (lesão) e Allan (suspensão), e o meia Pedrinho (lesão) são desfalques para a partida. Na zaga, o treinador deve optar por Nathan Silva e Réver. Jemerson é o outro nome disponível. No meio, pode manter Jair na volância e deixar Zaracho e Nacho Fernández para compor o setor.

Com isso, a equipe teria três vagas no ataque, que pode ser reforçado. Liberado pelo departamento médico após dores no quadril, Alan Kardec deve viajar normalmente com o time. Também existe expectativa em relação a presença de Eduardo Vargas entre os relacionados, após três jogos fora por punição.

Ademir, Hulk e Keno podem formar o trio ofensivo. Pavón e Eduardo Sasha também brigam por um espaço no ataque alvinegro. Cuca fecha na manhã deste sábado (3) a preparação para o confronto e vai bater o martelo dos jogadores relacionados para a partida contra o xará goianiense.

O Dragão vive a saga de tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas também disputa uma vaga na final da Sul-Americana com o São Paulo. Após vencer o primeiro jogo por 3 a 1, em casa, na quinta (1°), a expectativa do elenco aumentou em cima da partida de volta, no dia 8.

Apesar disso, o foco ainda é escapar da Série B e, dessa forma, o técnico recém-chegado Eduardo Baptista não deve poupar muitos titulares. O treinador rubro-negro tem o retorno do volante Willian Maranhão e do atacante Luiz Fernando, que devem ser utilizados contra o Galo no domingo.

Fonte: O Tempo