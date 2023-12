Um homem de 36 anos morreu na noite desse sábado (02) em acidente de carro no centro de Nova Serrana, na rua Antônio Martins, por volta das 22h.

O motorista perdeu o controle da direção, vindo a derrapar na pista molhada. O veículo subiu no passeio, e, em seguida, capotou.

A vítima, que é natural de Malacacheta, ficou presa nas ferragens e morreu no local, conforme informações do Samu. Ele estava sozinho no momento do acidente.

A causa do acidente não foi divulgada.

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu no local para realizar os trabalhos e o corpo ficou a cargo da funerária.

Fonte: Portal Gerais