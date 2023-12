Um jovem de 26 anos morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na Serra de São José, entre os municípios de Santa Cruz de Minas e de Tiradentes, na região Central, nesse sábado (2). O rapaz sofria com distúrbios psiquiátricos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz e alguns amigos dele faziam uma trilha pela serra. Em determinado ponto, no período da tarde, o jovem se afastou e se perdeu do grupo. A corporação foi acionada e, após uma hora e meia de buscas, conseguiu localizar o rapaz, nas proximidades da Cachoeira do Mangue.

Ele foi encontrado consciente, mas bastante confuso, e aparentava estar em surto psiquiátrico, ainda segundo as informações fornecidas pela corporação. Após alguns minutos, a vítima caiu no chão e iniciou um quadro de crise convulsiva.

Diante da situação, os socorristas acionaram o helicóptero dos bombeiros para a retirada imediata do rapaz de local de difícil acesso. O Arcanjo, que saiu de Varginha, no Sul de Minas, chegou após cerca de 40 minutos. Nesse momento, o homem ainda estava inconsciente, mas com sinais vitais.

Durante a preparação para a remoção, o nível de consciência do rapaz piorou e evoluiu para uma parada cardiorrespiratória, o que exigia uma intervenção imediata ainda no local. Após aproximadamente uma hora de tentativas, o óbito da vítima foi constatado.

