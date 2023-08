Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida em um acidente entre três veículos na tarde desse domingo (27) na MG-179, em Machado (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta de 16h30, na altura do km 37.

De acordo com a PMR, um Gol da cor preta aquaplanou durante uma curva, rodou na pista, invadiu a contramão de direção e bateu contra outros dois carros, sendo um Gol branco e um Celta prata, que seguiam no sentido contrário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pista estava molhada por causa de uma forte chuva.

Quando a PMR chegou ao local encontrou o Gol preto fora da pista. O passageiro, 37 anos, estava sendo retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e agentes do Samu. Dionísio Aparecido Lemes não resistiu aos ferimentos e morreu no local.