Um motociclista de 50 anos morreu depois de bater em um carro na tarde deste domingo (27) na BR-459, em Pouso Alegre (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no km 98, próximo ao bairro Cantagalo. O motociclista morreu ainda no local do acidente.

Conforme os bombeiros, o motociclista estava sozinho na moto na hora do acidente. O motorista do carro não ficou ferido.

Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima ainda não tinha sido divulgada.