O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nessa sexta-feira (25), para determinar que o Congresso Nacional atualize a quantidade de deputados federais por estado. A Corte decide o tema em plenário virtual, quando os ministros apenas inserem seus votos no sistema.

Segundo a decisão, a partir do voto do relator, o ministro Luiz Fux, o Legislativo tem até junho de 2025 para aprovar uma lei que atualize o tamanho das bancadas estaduais de acordo com a população de cada estado. O critério deve ser os dados do último Censo, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2022 e publicado em 2023.

A revisão será válida a partir das eleições de 2026. Caso o Congresso não estabeleça a regra até 30 junho de 2025, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinar o novo tamanho das bancadas.

O voto de Luiz Fux foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Rosa Weber, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes.