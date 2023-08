Um brasileiro de 37 anos é suspeito de furtar mais de US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 8,7 milhões, na cotação atual) em joias na cidade de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

A denúncia apresentada contra o homem alega que, para conseguir os itens, ele enganou os funcionários de um hotel e entrou no quarto em que as duas vítimas — que moram no Brasil — estavam hospedadas enquanto elas saíram para jantar.

Ao voltar e notar o sumiço de todas as suas malas, as vítimas notificaram as autoridades.

Após o desaparecimento, o brasileiro viajou para Miami na intenção de vender as joias.

Para um comprador, a versão do suspeito foi que ele não tinha as notas de posse das joias porque as encontrou numa caixa que pertencia a “sua falecida mãe”.