“Todos os queijos e maturações que nós trouxemos nesta edição estão sendo medalhistas. Eu acredito que as medalhas certifiquem o nosso produto. O consumidor tem como comparativo essas premiações, então esse concurso dá credibilidade ao produto. A Barão da Canastra é uma queijaria nova, temos três anos de mercado e, ao longo desse tempo, já conseguimos diversas vitórias, como a certificação de livre de tuberculose e brucelose na nossa fazenda“, relata Larissa.

Outros vencedores de Minas

Alvorada de Minas

Outro mineiro agraciado com uma medalha, foi o produtor Cássio Fonseca, de Alvorada de Minas, região do Serro, que participou do Concurso Internacional de Queijos Artesanais da Expoqueijo pela primeira vez em 2023 e levou um ouro com o Queijo Juá, na categoria Queijo Minas Artesanal de Casca Florida, maturado por 30 a 90 dias.

“Essa conquista vai contribuir com o marketing, com as vendas e com a motivação da família, que trabalha muito, durante tanto tempo para produzir esse queijo, que é passado de geração a geração. Eu sou a quinta geração que produz esse queijo. É gratificante demais, além do prestígio e do reconhecimento, ter ganhado é uma verdadeira felicidade“, conta Cássio.

Tapira

A história de Reginaldo de Assis Castro, de Tapira, na microrregião de Araxá, também é vitoriosa desde a regularização. O agricultor obteve o registro da marca Queijo Três Irmãos no IMA em janeiro de 2022 e, a partir de então, “é só alegria”, nas palavras dele. No último ano, ganhou uma medalha de prata na Expoqueijo e, em 2023, veio o tão esperado ouro.

“Para quem produz um alimento com segurança e qualidade, a atuação do IMA é só construtiva. No ano passado, a gente foi certificado e, no ano passado mesmo, recebemos a primeira medalha. Ganhamos um concurso regional neste ano, estamos nos classificando para o estadual, fomos para o mundial em São Paulo e lá tivemos mais um monte de medalhas, vencemos também no Prêmio Brasil em Blumenau, Santa Catarina. Ou seja, da certificação para cá, o Queijo Três Irmãos vem só deslanchando e com muita procura”, explica Reginaldo.

Fonte: Agência Minas