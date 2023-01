Um motociclista morreu depois de ser atingido por um carro no início da noite dessa sexta-feira (27) na MG-347, em Pedralva (MG).

Segundo informações da polícia, o condutor de um Gol com placas de Conceição das Pedras (MG), de 74 anos, disse que seguia de São José do Alegre com destino a Pedralva quando uma moto conduzida por um homem de 46 anos, virou de forma repentina para entrar em uma estrada rural.

O motorista do carro disse que ainda tentou desviar, mas acabou batendo na traseira da moto. O motociclista morreu ainda no local.

O motorista do carro não ficou ferido. O corpo de José Leandro Correa foi levado para o IML.

