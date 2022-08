Um motociclista, de 55 anos, morreu em um acidente na MG-050, em Carmo do Cajuru, na manhã desta quarta-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a hipótese é de que a vítima tenha perdido o controle da direção da moto, que teria caído em uma canaleta fluvial e batido em um bueiro. O Corpo de Bombeiros esteve no local e confirmou a morte do motociclista.

A perícia da Polícia Civil, após o trabalho de rotina, liberou o corpo para a funerária São Sebastião. A moto foi apreendida por falta de licenciamento, segundo a polícia.

Fonte: G1