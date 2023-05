Um tiroteio em frente a uma escola particular de Belo Horizonte, no bairro Palmares, região nordeste da capital, deixou moradores e alunos assustados na manhã desta sexta-feira (26). Um homem morreu no local.

A Polícia Militar confirmou que o tiroteio aconteceu na Rua Manoel Sabino Nogueira, esquina com Rua Professor Antônio Márcio, em frente ao colégio, mas não afetou a instituição de ensino. Tudo aconteceu logo após o fim do turno das aulas da manhã.

Segundo testemunhas, homens encapuzados renderam a vítima, que estava dentro de um carro na rua e, logo depois, efetuaram diversos disparos contra ele. Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma mulher mostra o movimento em frente ao colégio: “O carro ta todo perfurado, cheio de bala“.

A Polícia Militar se encontra no local e alunos do turno da tarde estão tendo aula normalmente no colégio. Não foi revelada a motivação do crime.

Momento do ataque

Em imagens de um vídeo que circula pela internet, é possível ver que os autores emparelham o carro ao lado do veículo da vítima, realizam disparos e seguem em frente. Neste momento, a vítima consegue parar o veículo, mas os autores dão marcha ré e atiram mais uma vez, matando o motorista.

Fonte: Itatiaia