Um homem morreu e outras 12 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo três carros na BR-040, em Barbacena, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais.

Entre as vítimas estavam 5 crianças e outros 7 adultos. O acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (2).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que um dos veículos bateu na lateral dos outros dois carros, que seguiam no sentido contrário ao do fluxo de veículos. As vítimas, segundo os bombeiros, ficaram encarceradas e várias delas estavam politraumatizadas.

O resgate contou com o apoio da equipe médica do Samu, da ambulância da Prefeitura de Alfredo Vasconcelos e da concessionária Via 040. As equipes da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal também foram mobilizadas.

Por causa da colisão, houve derramamento de óleo na pista, o que causou insegurança para os condutores. O trecho precisou ser interditado para eliminar o perigo de derrapagem e o risco de incêndio e explosão. Após atendimento, o local ficou aos cuidados da concessionária Via 040.

