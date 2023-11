Um homem de 39 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável, nessa quinta-feira (16), em Poço Fundo (MG). A vítima seria a enteada do suspeito, uma menina de 12 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado teria abusado sexualmente da enteada desde que ela tinha 8 anos. Após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais conseguiram juntar documentos que comprovavam os abusos.

A polícia então pediu a decretação da prisão preventiva, que foi aceita pelo Poder Judiciário. Nessa quinta-feira (16), os policiais cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito.

A Civil também apreendeu uma arma de fogo e munições que estavam com ele de forma irregular. Ainda de acordo com a polícia, além do mandado de prisão, foi lavrado um auto de prisão em flagrante delito contra o suspeito.

O homem foi encaminhado para o presídio de Machado.

Fonte: G1 Sul de Minas