Elas contaram pra PM que pediram para que eles parassem, mas os suspeitos começaram a agredi-las com socos, chutes e pedaços de madeira.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas contaram que foram agredidas por aproximadamente 10 indivíduos. Elas informaram que não os conhecem e não souberam dizer as características deles.

O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas. As duas travestis foram encaminhadas para a UPA.

Uma delas estava com corte na cabeça e escoriações pelo corpo. A outra estava com hematoma no pescoço e escoriações pelo corpo.

A polícia informou que não conseguiu informações sobre os envolvidos.