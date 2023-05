Bryan Johnson é um magnata da área da tecnologia que gasta R$ 10 milhões por ano em tratamento para se manter jovem. Agora, o milionário deu um passo adiante nos procedimentos e, para isso, vem utilizando o sangue do próprio filho.

O uso do plasma sanguíneo como uma técnica anti envelhecimento chamou a atenção das pessoas preocupadas com bem-estar quando cientistas literalmente costuraram ratos jovens e velhos para que compartilhassem um único sistema circulatório.

Os roedores mais velhos mostraram melhorias em sua função cognitiva, metabolismo e estrutura óssea, enquanto os mais jovens mostraram que a doação frequente de sangue pode ter efeitos positivos. Mesmo assim, não há estudos suficientes para comprovar a eficácia em humanos.

“Não aprendemos o suficiente para sugerir que este é um tratamento humano viável para qualquer coisa”, disse Charles Brenner, bioquímico do City of Hope National Medical Center, em Los Angeles. “Para mim, é nojento, sem evidências e relativamente perigoso.”

Isso não impediu Bryan. Embora receba doação de sangue de jovens anônimos – com boa saúde e livre de doenças – Bryan, desta vez, recebeu a transfusão do próprio filho. Talmage tem 17 anos e vem cedendo o próprio sangue para o tratamento do pai. Segundo informações do NY Post, o próximo passo é Bryan ceder o sangue para o pai, avô de Talmage. (Com informações de NY Post).

