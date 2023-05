O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi recebido por estudantes de uma turma de Direito da Universidade de São Paulo (USP) com uma manifestação inusitada. Uma faixa foi colada no quadro da sala de aula com a frase “Descriminaliza STF”. A faixa faz uma referência ao julgamento que será retomado nesta quarta-feira (24), no STF, onde será discutida a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio no Brasil.

O julgamento, que começou há quase oito anos, pode alterar um trecho da Lei de Drogas, deixando mais definido os conceitos de usuário e traficante. O caso tem repercussão geral, isto é, o que for decidido deverá ser aplicado por todas as instâncias do Judiciário brasileiro.

Em vídeos compartilhados por estudantes e pelo Centro Acadêmico é possível ver que Moraes deixou a faixa no local e até fez comentários sobre o assunto.

Um aluno que estava presente relatou que o ministro ainda fez piada com o fato da faixa ser verde, cor que remete ao Palmeiras, principal rival do Corinthians, para quem Alexandre de Moraes torce.

