Familiares de Regilaneo da Silva Inácio, de 42 anos, informaram que ele pode ficar sem andar. Na sexta-feira (4), o homem estava em uma academia na cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, quando foi atingido por um aparelho usado para fazer agachamento, conhecido como “hack squat”. O equipamento estava carregado com 150 kg.

Segundo uma irmã de Inácio informou ao portal g1, o estado de saúde do homem é estável, mas que o quadro dele é considerado grave pelos médicos. Ele não está sentindo as pernas e há risco de perda dos movimentos. “Estamos à espera de um milagre”, disse ela ao g1. Ainda conforme a irmã da vítima, Inácio está sentindo os braços, mas vai ter que ser submetido a uma cirurgia para que as dores diminuam.

Nas imagens das câmeras da academia onde o homem fazia musculação é possível vê-lo no aparelho. Ele faz uma série e depois pega mais peso para colocar no equipamento. Durante seu descanso, Inácio se senta na base do hack, quando é atingido pelo mesmo. Imediatamente as pessoas em volta correm para socorrê-lo.

O médico que está com o caso informou que Inácio teve uma lesão severa, na qual os neurônios foram danificados de maneira importante. Ele explicou que para o paciente voltar a andar depende muito do grau da lesão. “Não há componentes nem motores, nem sensitivos, infelizmente. É a lesão mais grave que tem do ponto de vista de lesão neurológica. A chance é, estatisticamente, menos de 1% do retorno de funções motores e sensitivas“, explicou o neurocirurgião José Correia Junior.