Os ataques dos EUA e do Reino Unido no Iêmen mataram cinco pessoas e feriram outras seis, de acordo com o porta-voz militar dos rebeldes Houthi, Yahya Sare’e, nesta sexta-feira (12).

“Como parte do seu apoio aos contínuos crimes israelenses em Gaza, o inimigo americano e britânico lançou uma agressão brutal contra a República do Iêmen com 73 ataques visando a capital Sanaa e as províncias de Hodeidah, Taiz, Hajjah e Saada”, Yahya Saree disse, falando na capital do Iêmen.

Ele então confirmou que cinco pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas como resultado dos ataques.