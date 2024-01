Um homem morreu após ser baleado no pescoço logo depois de tentar assassinar um policial militar com caco de vidro em Ponte Nova, na região da Zona da Mata, na quinta-feira (11). O criminoso tinha furtado um veículo e havia a suspeita de ele ser integrante de uma facção criminosa.

De acordo com a Polícia Militar, após ser informada sobre o furto do veículo, os agentes fizeram buscas e localizaram o suspeito do crime em uma casa no bairro Triângulo. O local, conforme registrado na ocorrência, é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

Após o suspeito ser abordado, ele passou a resistir e agredir os militares. Mesmo depois de ter uma das mãos algemadas, ele conseguiu quebrar uma janela e, utilizando um caco de vidro, tentou atingir o pescoço de um dos agentes, que reagiu e atirou no suspeito.