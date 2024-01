O motorista de um caminhão-tanque de combustíveis ficou ferido na madrugada desta sexta-feira (12) após um acidente na BR-262, em Bom Despacho. O acidente aconteceu por volta das 1h40, na altura do KM 467.

De acordo com informações do Tapiraimg TV, o caminhão seguia no sentido Bom Despacho/Nova Serrana, quando saiu da pista e tombou. O veículo estava vazio e seguia de Bom Despacho para Betim.

O motorista, de 38 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pela equipe de resgate da Triunfo Concebra para a UPA de Bom Despacho.