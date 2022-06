Neste domingo (5), o Atlético volta a campo e, contra o Palmeiras, busca a liderança do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h no Allianz Parque, em São Paulo; para o atacante Hulk, um confronto especial.

Artilheiro do Atlético na temporada, com 19 gols marcados, e vice do Brasileirão, com 5, o paraíbano completará 90 jogos pelo alvinegro. Pelo Galo, clube o qual defende desde o ano passado, já foram 55 gols marcados e 5 títulos conquistados (2 estaduais, Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil). O aproveitamento da equipe com ele em campo é superior a 75%; foram 79 partidas como titular e outras 10 começando entre os suplentes.

Contra o Palmeiras, será o quinto confronto do camisa 7. Em 2021, ele marcou um dos gols do time mineiro, no empate em 2 a 2, na partida da segunda rodada da Série A, no mesmo palco do duelo deste fim de semana. No 0 a 0, pela Libertadores, ele desperdiçou uma penalidade.

Com 15 pontos, o Atlético, atual campeão, perde no saldo de gols para o Palmeiras e supera o Corinthians, terceiro colocado da atual edição do Campeonato Brasileiro.

