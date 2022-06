As músicas apresentadas foram julgadas por um corpo de jurados formado por pessoas ligadas ao meio musical, artístico e literário.

Durante o festival foram apresentadas 11 canções, previamente selecionadas pela comissão organizadora. As composições são inéditas e têm tema relacionado à espiritualidade e apresentando mensagem de paz, amor, fraternidade, religiosidade e harmonia.

Dentro da programação especial em comemoração aos 164 anos de emancipação político-administrativa da Cidade das Areias Brancas, a Administração Municipal promoveu na noite desta sexta-feira (3), mais uma edição do Festival “Louva Formiga”. O evento foi realizado no Terminal Rodoviário.

O Festival “Louva Formiga” premiou, de acordo com o edital, as canções classificadas do 1º ao 5º lugar, além da “melhor música formiguense” e “melhor intérprete”.