É interessante verificar certas particularidades em todo esse processo de reestruturação da Globo.

Por exemplo, Serginho Groisman, um pouco antes, Luciano Huck e Marcos Mion um pouco depois, esses dois de uma mesma geração praticamente, são praticamente os três únicos apresentadores de programas em cartaz que nasceram no entretenimento.

Entre as mulheres, a lista hoje começa e termina na Ana Furtado, do “É da Casa”.

No mais, especialmente entre as novas atrações, só profissionais oriundos do jornalismo, como Fátima Bernardes, Patrícia Poeta, Tadeu Schmidt e Maria Beltrão. E até Ana Maria Braga, se usarmos de algum rigor, porque também foram nas redações da Tupi e Editora Abril os seus primeiros passos.

Isso não parece obra do acaso ou mera coincidência, mas uma certa tendência e como tudo, com dois lados. Ao mesmo tempo em que são valores com muito conteúdo, por outro vai se diminuindo ainda o espaço dos verdadeiros animadores.

Cinema

Atualmente no elenco de “Reis” e dedicando-se ao espetáculo “Terremotos”, Martha Meola também poderá ser vista em “Um Broto Legal”, sobre a trajetória da cantora Celly Campello, que chega aos cinemas dia 16.

A atriz faz a mãe da protagonista.

Sem parar

Enquanto a Record se prepara para estrear “Todas As Garotas em Mim” na próxima terça-feira, nada muda no complexo de dramaturgia do Rio de Janeiro.

O diretor Leonardo Miranda e suas equipes continuam tocando normalmente as gravações de “Reis”.

Que vai, vai

Os resultados de “Pantanal” já levaram a direção da Globo a pensar em um outro grande remake.

Duas novelas, do próprio Benedito Ruy Barbosa, parecem ter preferência: “Renascer” e “Terra Nostra”. Pela ordem.

Capítulo 1

Sábado é bom pra contar história. Milton Neves, no seu primeiro dia como plantão esportivo da Jovem Pan, substituindo Fausto Silva, foi advertido que em caso de qualquer informação importante, ele poderia interromper a transmissão do jogo.

Ordem do gênio Fernando Vieira de Melo.

Capítulo 2

Bola correndo, narração do Joseval Peixoto e eis que chega o pedido de um remédio, urgente, e o Milton fez exatamente o que a “maquininha” tinha pedido.

Leu direitinho, destacou a urgência, só que com um final mal acabado: em vez de Pfizer, “Faizer” como nome do laboratório, falou da “pi-fi-zer”. Quase deu justa causa.

Ranking

Apresentado por Joaquim Lopes e Jéssica Ellen, o reality “Cook Island – Ilha do Sabor”, se destaca como um dos cinco conteúdos do GNT mais consumidos pelo Globoplay.

Uma competição entre doze cozinheiros profissionais, em meio à natureza e com a missão de valorizar ingredientes brasileiros. Joaquim, formado em gastronomia, já foi dono até de restaurante em novela.

Pilotando

A Rede TV! vai aproveitar este fim de semana para deixar o novo “TV Fama” no ponto para a estreia na segunda-feira.

Serão feitos ainda ajustes necessários na gravação de pilotos. Aliás, na quarta-feira, como aqui se informou o vice Marcelo de Carvalho, estreando uma plástica, dirigiu os trabalhos.

TBT

O novo “TV Fama” terá Nelson Rubens, Flávia Noronha e Fefito na apresentação e uma série de novidades.

A repórter Mônica Apor, por exemplo, vai comandar um TBT, resgatando matérias icônicas do programa.

Novidade no Vale

Duda Rodrigues, alguém com mais de 8 anos de TV Caras, também é a mais nova contratada da Band Vale, em São José dos Campos.

Todos os domingos, 8h da manhã, ela passa a apresentar o programa “Saúde e Você”.

Bate – Rebate

Jarbas Homem de Mello, referência em teatro musical, assina a direção do espetáculo “Em Busca do Balão Mágico”, que está em busca de atores e atrizes para compor seu elenco adulto e infantil…

… As audições presenciais em São Paulo acontecerão nos dias 21, 22 e 23 deste mês.

Otávio Augusto já iniciou os ensaios de “A Tropa”, para estrear, agora em julho, no Teatro Petra Gold, Rio.

A partir de hoje, Silvinha Abravanel passa a apresentar um especial junino no “Sábado Animado” do SBT.

Na segunda-feira, Fernando Haddad, do PT, vai abrir a série de entrevistas com os candidatos ao Governo de São Paulo no “Roda Viva” da Cultura…

… O próximo será Márcio França, do PSB.

O problema das TVs, interessadas em realizar debates no primeiro turno, é a falta de entusiasmo daqueles que podem vir a serem os principais candidatos…

… Apesar do desejo de deixar tudo acertado desde já, nenhuma ainda tem maiores confirmações.

“Cenas de um Crime”, série da Paramount, já está com escalação de elenco bem avançada.

C´est fini

Na terça-feira, o SBT vai gravar o Troféu Imprensa, com apresentação de Silvio Santos.

Porque não teve a premiação nos últimos dois anos, foi estabelecido que a escolha de agora será para os trabalhos de 2021, quando a TV começou a sair da pandemia.