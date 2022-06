A dica de leitura para esta semana é: uma busca rápida ou uma pesquisa histórica sobre a origem e história de Formiga, a cidade das Areias Brancas, e dos municípios vizinhos, é o livro “Achegas à História do Oeste de Minas” obra do saudoso formiguense Doutor Leopoldo Corrêa.

O projeto No Meio do Caminho Tem um Livro é idealizado pelas três bibliotecas de Formiga.

Nesta grande obra literária, Doutor Leopoldo registra o surgimento do povoado que deu origem a nossa amada cidade, Formiga, a princesa do Oeste de Minas Gerais.

Trata-se de um escrito verídico, a história verdadeira de uma cidade que se iniciou como sítio, rancho; cresceu um pouco, tornou-se arraial; desenvolveu um pouco mais passou a ser vila e, consequentemente, por competência, trabalho e luta de seu povo, de pessoas ilustres se emancipou e ganhou o nome de Formiga, que é hoje uma bela cidade.

Dr. Leopoldo escreveu com amor à terra natal, e acima de tudo com muita sabedoria e conhecimento sobre todos os seguimentos que envolviam o município: habitantes, fazendas, formação do relevo, vegetação, rios, cachoeiras, e tudo que se relacionava com o lugarejo, até mesmo a formação administrativa, judiciária, clubes de serviços; ascensão nos meios de comunicação, educação, teatro, turismo, simbologia com destaque aos hinos e brasão de armas e muito mais…

O livro em evidência é um documento histórico, completo, informativo, que nos leva a uma viagem literalmente verdadeira, baseada em fatos marcantes, tristes ou alegres, lutas e vitórias, cujos personagens são os heróis, ilustres formiguenses do passado e os habitantes que foram se formando no decorrer da história contada, durante anos vividos e copiosamente consultados em cartórios e registrado página após página que compõem esta história.

Se você quiser saber um pouco mais sobre este livro especial, esta obra-prima literária, ou sobre a história de Formiga e cidades vizinhas, compareça à Biblioteca Pública Municipal ”Dr. Sócrates Bezerra de Menezes”, e leve-o emprestado para uma leitura prazerosa, informativa, histórica, no aconchego de sua residência.

Fonte: Bibliotecas públicas