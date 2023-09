A Polícia Militar de Arcos foi acionada, na noite de sábado (16), a comparecer no bairro Grajaú, onde duas mulheres alegaram que a mãe delas, de 69 anos, sofre de ‘mal de alzheimer’ apresentava várias lesões pelo corpo e que o responsável seria o marido da idosa e pai delas.

O homem de 79 anos não estava no local. A vítima havia sido encaminhada ao hospital por ter passado mal.

Os militares orientaram as solicitantes sobre as providências a serem tomadas no âmbito judicial.

Fonte: Polícia Militar