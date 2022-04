Duas idosas, uma de 87 e outra de 62 anos ficaram feridas e um cachorro morreu após enxame de abelhas itinerantes invadir residência, nessa sexta-feira (15), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

As duas idosas, mãe e filha, foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros com diversas ferroadas. Elas foram encaminhadas ao hospital do Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os bombeiros, uma delas possui bronquite asmática.

Ao entrarem na residência, os bombeiros encontraram um cachorro morto embaixo de uma cama possivelmente em decorrência das picadas de abelhas.

Devido ao risco causado aos moradores e aos vizinhos, os militares precisaram exterminar o enxame.

Fonte: O Tempo