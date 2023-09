Um homem de 61 anos foi preso em flagrante após esfaquear a companheira, de 60 anos, e o filho dela, de 39 anos, no bairro Nova Benfica, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. A briga em família ocorreu por volta de 21h30 desse domingo (10).

A polícia foi acionada por vizinhos, que relataram que as duas vítimas estavam ensanguentadas. O suspeito foi o primeiro a ser encontrado pelos militares. Ele estava na rua, em frente ao imóvel, completamente sujo de sangue. Perto dele, foi encontrada uma faca, também suja de sangue.

Dentro da casa foi encontrado o homem com ferimentos no abdômen e no braço esquerdo. Ele perdia muito sangue e estava sem forças. A mulher foi encontrada na casa de vizinhos. Ela tinha ferimentos no peito e também estava ensanguentada e fraca.

Como as vítimas tinham lesões profundas, perda de sangue e exposição de vísceras, a própria polícia realizou o socorro para a UPA Norte, mas mãe e filho foram transferidos para o pronto-socorro do Hospital Mozart Teixeira.