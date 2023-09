Cinco peruanos foram presos suspeitos de roubar uma grande quantidade de calcinhas em um supermercado de Uberaba, na região do Triângulo Mineiro.

Com eles, os militares também apreenderam produtos de estética e higiene pessoal, caixas de chicletes, celulares, um carro e mais de mil reais em dinheiro. O crime ocorreu na tarde de sábado (9).

De acordo com a Polícia Militar, o veículo utilizado por eles havia sido alugado. Os militares chegaram ao grupo após rastrear o carro. A localização apontava que o veículo estava no estacionamento do supermercado da cidade de Uberaba, onde foram presos.

A investigação apontou que os peruanos moravam em Belo Horizonte. Segundo o gerente, eles teriam furtado produtos em outras unidades de pelo menos outras três cidades mineiras.