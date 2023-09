A Riachuelo foi acusada de imitar os uniformes dos campos de concentração nazistas.

As acusações vieram após a companhia lançar um conjunto de camisa e calça listrados com as cores branca e azul, semelhante ao uniforme impostos por nazistas a judeus nos campos de concentração durante a 2ª Guerra Mundial.

As peças geraram revolta entre consumidores e críticas de vários internautas nas redes sociais, que afirmavam que “faltavam aulas de história” aos estilistas e responsáveis pela coleção da marca.

Uma das críticas que mais viralizaram foi a da especialista em cultura material e consumo, semiótica psicanalítica da USP Maria Eugênya. A publicação já conta com mais de 111 mil curtidas e 7 mil compartilhamentos.