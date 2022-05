Um motorista de 67 anos morreu após acidente com um caminhão cavalo trator nesta quarta-feira (8), entre o trevo das rodovias MG-173 e BR-459 em Santa Rita do Sapucaí (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima não teria respeitado a parada obrigatória e foi atingida pelo veículo.

Ainda de acordo com a PMRv, o homem seguia pela MG-173, no km 0. Ao entrar no trevo com a BR-459, na altura do km 118, ele não teria respeitado a parada obrigatória, que é sinalizada com placa naquele local. O motorista foi atingido pelo caminhão cavalo trator que seguia na via.

A polícia informou que com o impacto da batida, a vítima faleceu ainda no local. O carro foi removido, pois não havia nenhum familiar do condutor presente no momento.

O motorista do caminhão fez teste de bafômetro que apontou resultado negativo e foi liberado pela polícia. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local.

