Nessa quinta-feira (20), o prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita, Adriana Prado, estiveram em reunião com a equipe responsável pela decoração da cidade para as festividades natalinas.

A iluminação de Natal que está sendo preparada será inaugurada no dia 25 de novembro, durante o show com o cantor formiguense, Padre Fábio de Melo, que será realizado na Praça do Coreto do Terminal Rodoviário.

Fonte: Decom