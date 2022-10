Está previsto para acontecer, no dia 10 de novembro, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, o Seminário Mineiro de Bancos de Alimentos, tendo como uma das organizadoras a Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro-Oeste e Sul de Minas (Rede Barcos-MG).

De acordo com o coordenador da rede e secretário de Desenvolvimento Humano de Formiga, Anuar Teodoro, “os encontros configuram-se como uma oportunidade para troca de experiências, fortalecimento das políticas de segurança alimentar e para conhecer ‘in loco’ a realidade de cada cidade, podendo assim entender como cada uma delas pode colaborar com o crescimento da Rede”.

No último dia 13, a Rede Barcos participou de uma reunião no Cinelux, na cidade de Luz, que contou com a presença do prefeito, Agostinho, membros das equipes do Cras e Creas e, também, representantes das cidades de Bom Despacho, Carmópolis de Minas, Divinópolis, Formiga, Lagoa da Prata, Perdões, Pompéu e Tapiraí.

No primeiro momento, a secretária de Bem-Estar Social e Habitação, Diana Cris, fez uma breve apresentação das atividades de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolvidas pelo município de Luz, bem como é ofertado às famílias e entidades locais.

Logo após, cada participante apresentou trabalhos em prol da Segurança Alimentar desenvolvidos em seus municípios.

Após o encontro, os participantes puderam conhecer a horta instalada no prédio do Centro Administrativo e a Padaria Municipal que é responsável por atender os mais de 700 servidores e, ainda, abastecer todas as unidades administrativas da prefeitura, além das Unidades de Saúde, creches e escolas geridas pelo município.

Fonte: Decom