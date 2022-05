Na manhã deste sábado (21), o Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado para combater um incêndio em um cômodo na área de embarque e desembarque do terminal rodoviário de Arcos, na Av. Magalhães Pinto.

Ao chegar no local, os militares se depararam com o vigia do terminal rodoviário já realizando o combate às chamas utilizando o sistema de hidrantes do local.

De imediato os militares assumiram o controle da ocorrência debelando assim de forma rápida as chamas.

O vigia, Paulo Henrique, relatou aos militares da guarnição que estava no andar superior do terminal rodoviário quando de repente percebeu uma grande quantidade de fumaça vindo da área de embarque e desembarque.

Ao descer até o local, se deparou com um cômodo de aproximadamente seis metros quadrados em chamas, momento este que o mesmo iniciou o combate utilizando o sistema de hidrantes existe no local.

O vigia não soube informar as causas do incêndio somente relatou que é comum andarilhos dormirem naquela área do terminal rodoviário.

Após o combate às chamas foi feito contato com a Polícia Militar e Civil para tomada de providências cabíveis aos fatos.

Foram constatados os seguintes danos materiais em decorrência do incêndio;

– Paredes chamuscadas.

– Queda de reboco do cômodo.

– Estante, cadeira e outros móveis queimados.

– Máquina de escrever queimada.

– Papéis, livros entre outros documentos queimados.

– Material parecido com computador queimado.

– Dano nas portas metálicas que fechavam o local.

Fonte: Iguatama Agora