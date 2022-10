Foram iniciadas nesta quinta-feira (27) as obras de reconstrução de uma ponte danificada pelas chuvas na comunidade rural de Morro Cavado.

O prefeito, Eugênio Vilela, e o secretário de obras, Felipe Basílio, estiveram no local para acompanhar o primeiro dia da obra.

“Estou aqui na comunidade do Morro Cavado, onde hoje inicia a reconstrução da ponte que foi danificada pelas chuvas no início do ano. Estou aqui com o Felipe, nosso secretário de obras e também com o João Paulo, que é produtor rural, representando não só os moradores mas como também os produtores.”, enfatizou Eugênio, através de vídeo compartilhado pela Prefeitura nas redes sociais.

O produtor rural e também representante da comunidade, João Paulo, ofereceu seus agradecimentos:

“Eu, em nome de toda a comunidade, quero deixar meu agradecimento ao Felipe e ao Eugênio. Não é uma obra barata. Sabemos que não é um recurso que vem do dia para noite, é algo a longo prazo. Mas independente de qualquer coisa, a obra está sendo executada. Então, meu agradecimento a vocês. Obrigado Felipe! Obrigado, Eugênio!”