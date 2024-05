As atividades da Semana da Luta Antimanicomial foram iniciadas em Formiga.

As ações são promovidas pela administração municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e coordenadas pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps II).

Nesta segunda-feira (13), os integrantes do Caps II participam de um “Dia da Beleza”. Na terça-feira (14), haverá um “Café com Prosa”, às 13h, conduzido pelo neuropediatra Otaviano Oliveira.

Na quarta-feira (15), a atividade será um “Cinema Comentado”, a partir das 13h. Essas atividades serão desenvolvidas na sede do Casps, à rua Ana Guilhermina da Silva, no Bairro Novo Horizonte.

Na quinta-feira (16), às 9h, no auditório da Associação Mão Amiga, será realizado um encontro com o tema “Práticas Antimanicomiais no Território: possibilidades e desafios”.

Para encerrar a semana, na sexta-feira (17), haverá a tradicional passeata da luta antimanicomial. A concentração será às 9 h, na Praça São Vicente Férrer.

Fonte: Decom