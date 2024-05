Um homem de 32 anos, ex-treinador de uma equipe esportiva em Pompéu, está sendo procurado pela Polícia Civil suspeito de agredir e abusar sexualmente de jogadores adolescentes com idades entre 15 e 17 anos.

Conforme informou a Polícia Civil nesta segunda-feira (13), na quinta (9), a corporação executou mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o suspeito, que não foi localizado e é considerado foragido.

De acordo com o delegado Rodolfo Saldanha, titular da PCMG em Pompéu, o investigado exercia suas atividades em uma associação esportiva que acolhia adolescentes de outras cidades, visando apoiá-los na prática esportiva.

“Após o indiciamento do suspeito em julho do ano passado, por prática de injúria racial durante um evento esportivo estudantil na cidade, outras vítimas se encorajaram a denunciar os abusos sofridos, resultando na instauração de novo inquérito policial. Na última terça-feira (7), foi veiculado nas redes sociais vídeos do treinador agredindo os atletas, fato que causou revolta nos adolescentes, que acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Até o momento, 14 adolescentes, todos do sexo masculino, já prestaram depoimento, relatando uma série de abusos que incluem maus-tratos, abuso sexual, agressões psicológicas, entre outros”, afirmou Saldanha.

As investigações estão em andamento para apurar os crimes denunciados e localizar o suspeito foragido.

Fonte: Hoje em Dia