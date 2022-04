O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de chuva com para 115 cidades mineiras, entre este domingo (3) e esta segunda-feira (4). São esperadas chuvas de até 50 milímetros e ventos de até 60 km/h.

Saiba como se proteger:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades atingidas:

Aiuruoca

Alagoa

Além Paraíba

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Arantina

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Baependi

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bias Fortes

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Brazópolis

Caiana

Carangola

Carmo de Minas

Carvalhos

Cataguases

Caxambu

Chácara

Chiador

Coronel Pacheco

Cristina

Delfim Moreira

Descoberto

Divino

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Gonçalves

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Itajubá

Itamarati de Minas

Itamonte

Itanhandu

Juiz de Fora

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Miradouro

Miraí

Muriaé

Olaria

Palma

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pedra Dourada

Pedro Teixeira

Pequeri

Piau

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Piraúba

Pouso Alto

Recreio

Rio Novo

Rio Pomba

Rio Preto

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santo Antônio do Aventureiro

Santos Dumont

São Francisco do Glória

São Geraldo

São João Nepomuceno

São Lourenço

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Rio Verde

Sapucaí-Mirim

Senador Cortes

Seritinga

Serranos

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tabuleiro

Tocantins

Tombos

Ubá

Vieiras

Virgínia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz

Fonte: O Tempo