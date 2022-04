O evento ‘Tardezinha do Bem’, promovido pelo Mr. Rock Eventos, já tem data marcada. Será no dia 9 de abril, a partir das 13h, no pátio da Cervejaria Furst.

O evento contará com quatro bandas: Tributo Barão Vermelho com 32 Dentes, Chula Rock Band, Rodrigo Monstro e banda e DJ Linz.

A entrada será gratuita, mas os organizadores estão pedindo a doação de fraldas geriátricas e material de limpeza, que serão repassados ao Asilo São Francisco de Assis.

Morenno Tavares, do MR. Rock pontuou que a ‘Tardezinha do Bem’ tem tudo para se tornar protagonista no cenário do Rock and roll formiguense. “Este momento é muito especial, já que estamos tendo condições de receber o nosso público novamente. Por isso estamos focando em oferecer o melhor, em todos os sentidos, para a população formiguense”, acrescentou.

Já o organizador Clayton Castilho lembrou a pegada social do evento, em consonância com todos os demais promovidos pelo Mr. Rock Eventos. “Neste retorno, estamos promovendo festivais de qualidade com o nosso público. Neste, especificamente, estamos contanto com a colaboração dos artistas que realmente vestiram a camisa e estão conosco para oferecer o melhor do rock para nosso público”, afirmou.

A organização informa que, pelo fato do evento ser realizado em local fechado, a entrada será limitada. Portanto, as pessoas devem chegar cedo, para aproveitar todos os shows.