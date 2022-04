A Prefeitura realizará, neste sábado (2), o Terceiro Show Gospel, para comemorar o Dia do Evangélico, que em Formiga é estabelecido pela Lei 5.346.

O evento está marcado para às 20h, no estacionamento do Terminal Rodoviário.

Com emenda impositiva do vereador Marcelo Fernandes, a apresentação musical será do cantor Anderson Freire.

O cantor

Anderson Ricardo Freire é membro da Igreja Metodista Wesleyana. Fez parte da banda “Vocal Asafe” e da banda “Giom”, e saiu para ingressar em carreira solo.

Lançou seu primeiro disco em 2011. É autor de músicas notórias gravadas por vários artistas, como Aline Barros, Davi Sacer, Bruna Karla, Fernanda Brum e Damares.

Em 2015, foi o segundo compositor brasileiro que mais lucrou com direitos autorais através de execuções nas rádios.

Fonte: Decom