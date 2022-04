O condutor de uma carreta ficou ferido após um capotamento na BR-354, nas proximidades do News Motel, em Formiga. O acidente ocorreu nesta sexta-feira (1°), por volta das 21h20.

O 5° Pelotão do Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento da ocorrência.

Ao chegarem no local, a equipe teve de fazer a remoção do para-brisa para a retirada do motorista.

Após a remoção do para-brisa, a vítima, de 50 anos, que estava consciente e confusa foi repassada para uma unidade do Samu.

O homem foi encaminhado para o Hospital de Formiga.

A dinâmica do acidente não foi informada.

Fonte: Corpo de Bombeiros