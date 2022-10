A administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura, irá promover uma “Batalha de MCs”, que acontecerá no próximo domingo (16). As inscrições, que foram abertas no dia 4 de outubro vão até a segunda-feira (10).

A princípio, as inscrições deveriam ser feitas, exclusivamente, pelo aplicativo APP FORMIGA, mas, para facilitar o acesso dos interessados, a Secretaria de Cultura criou um e-mail que também pode ser utilizado como um canal para inscrição: [email protected]

Para realizar a inscrição, o MC deve anexar toda a documentação solicitada no regulamento da Batalha, que está disponível no aplicativo APP FORMIGA.

Caso a inscrição seja pelo APP, se o interessado tiver alguma dificuldade técnica com a utilização do aplicativo, pode entrar em contato com o suporte por meio do número (37) 99171-1053.

O evento

A Batalha vai acontecer na praça do Terminal Rodoviário, no próximo domingo (16), a partir das 18h. Poderão participar MCs maiores de 16 anos, individualmente.

São 16 vagas, sendo 8 delas reservadas a MCs formiguenses. Assim, serão considerados inscritos e aptos a participarem da Batalha, aqueles que primeiro completarem suas inscrições.

A Batalha de MCs será disputada em duelos no sistema eliminatório simples, em “melhor de 3 rounds”, cada round com ataque e defesa em que, dentro de determinado tempo, os MCs improvisam rimas na modalidade “Batalha de Ideologia”, em que o foco é o conhecimento e a cultura do MC.

Durante os duelos, os participantes demonstram seu conhecimento, sendo permitido o ataque ao adversário, porém, sem deboche, limitando o MC a passar a mensagem de mostrar que é mais instruído e culto que o concorrente.

O evento é mais uma ação cultural da administração municipal e tem, como objetivo, o fomento à cultura do Hip Hop na cidade de Formiga, proporcionando um espaço para que os MCs possam expressar sua arte.

