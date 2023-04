Na manhã desta quarta-feira (19), usuários do Centro Municipal de Convivência do Idoso de Formiga participaram da comemoração do Dia dos Povos Indígenas, na aldeia Pataxó Muã Mimatxi, em Itapecerica.

A Prefeitura destacou que durante a visita os idosos tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre a história, cultura e sobre a rotina do povo Pataxó.

De acordo com a coordenadora do Centro do Idoso, Janaína Carla, a visita reforça o compromisso da Administração Municipal junto à cultura dos povos originários da nossa região.

Fonte: Decom