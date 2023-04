Na terça-feira (18), atendendo a um convite do secretário Municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, o assessor-técnico da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), Frederico Ozanam de Souza, participou de uma visita técnica à Fazenda Laboratório do Unifor-MG, acompanhado dos servidores Lindomar Pereira e Priscila Lorenzoni, do Escritório Seccional do IMA em Formiga.

Estiveram presentes, também, o prefeito Eugênio Vilela, o reitor do Unifor-MG, Marco Leão, o vereador Juarez Carvalho e o gerente da Globoaves, Everton Sant’Anna.

O objetivo da visita foi conhecer o projeto de ressocialização de galos combatentes, desenvolvido pelo professor Dênio Garcia, em uma parceira do Unifor-MG com o MPMG e a Associação Regional de Proteção Ambiental de Divinópolis (ARPA II).

O professor Dênio desenvolveu e testou um protocolo em dezenas de aves, com um resultado positivo. Os animais passam por uma quarentena que inclui triagem, ressocialização e readaptação, antes de serem devolvidas ao campo.

Após esta etapa, as aves são chipadas e anilhadas. Os animais são doados a proprietários rurais que tenham interesse em aumentar o plantel. Esses proprietários são selecionados através de programas de agricultura familiar cadastrados na Emater-MG.

De acordo com Frederico, “iremos de posse do projeto que existe entre o Unifor-MG e o Ministério Público, construir juntamente com a Emater-MG e IMA um programa que possa ser estendido para todo o Estado de Minas Gerais. Desta forma levarmos aos agricultores familiares, alternativa de renda, emprego e alimento”.

Fonte: Decom